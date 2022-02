Nach Absage von Gesprächen : Russland kündigt neue, massive Angriffe auf die Ukraine an

Die russische Regierung will die Angriffe auf die Ukraine intensivieren, wie Armeesprecher Igor Konaschenkow ankündigte. Grund dafür sei die Ablehnung von Gesprächen durch die ukrainische Führung.

1 / 4 Russische Armeefahrzeuge auf dem Weg an die Front. AFP Die russischen Streitkräfte stossen in der Ukraine auf heftigen Widerstand. REUTERS Offenbar erlitten die Angreifer teils massive Verluste. AFP

Darum gehts Russland hat am Samstag angekündigt, seine Angriffe auf die Ukraine zu verstärken.

Als Grund wurde die Ablehnung von Gesprächen durch Präsident Selenski genannt.

Allerdings scheint auch der Widerstand heftiger als erwartet zu sein.

Russland hat am Samstag eine Ausweitung seiner Militäroffensive in der Ukraine angeordnet. Den Streitkräften sei befohlen worden, nunmehr «die Offensive in alle Richtungen zu erweitern», teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Begründet wurde der Befehl damit, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland abgelehnt habe. Allerdings scheint auch der russische Vormarsch weniger erfolgreich zu verlaufen als geplant.

«Nachdem die ukrainische Seite einen Verhandlungsprozess abgelehnt hat, haben heute alle Einheiten den Befehl erhalten, den Vormarsch in alle Richtungen auszudehnen», sagte der russische Armeesprecher Igor Konaschenkow. Die Ukraine dementiert dies allerdings: «Ihre Kommentare, dass wir Verhandlungen abgesagt hätten, sind lediglich Teil ihrer Taktik», sagte Präsidentenberater Mychajlo Podolak in einer Mitteilung vom Samstag. «Sie scheinen die Verhandlungen in eine Sackgasse lenken zu wollen, bevor sie überhaupt begonnen haben.» Podolak forderte, Gespräche müssten eine «ehrliche Lösung» im Interesse der Ukrainer und der ukrainischen Staatlichkeit ergeben.

«Kämpfe von maximaler Intensität»

Podolak kritisierte auch Kreml-Angaben, denen zufolge Russland seine Offensive am Freitagabend angesichts erwarteter Verhandlungen ausgesetzt habe. Die Realität habe gezeigt, dass dies eine Lüge sei. «Die Kämpfe waren brutal, mit maximaler Intensität. Gerade weil Präsident Selenski kategorisch inakzeptable Bedingungen und Ultimaten für die Ukraine ablehnt. Nur vollwertige Verhandlungen.»

Russland hatte am Donnerstagmorgen den Grossangriff auf die Ukraine gestartet. Russische Bodentruppen waren anschliessend binnen weniger Stunden bis in den Grossraum Kiew vorgedrungen; inzwischen wird in der ukrainischen Hauptstadt gekämpft.

Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte eine Ausgangssperre, die von Samstag um 17 Uhr bis 8 Uhr am Montag dauern soll. «Alle Zivilisten, die während der Ausgangssperre auf den Strassen sind, werden als Mitglieder von Sabotagegruppen des Feindes betrachtet», erklärte Klitschko im Messengerdienst Telegram.

