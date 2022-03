Venezuela-Vergleich – «Russland wird schneller Bankrott gehen, als viele glauben»

Auch aufgrund westlicher Sanktionen. Am Dienstag kündigte US-Präsident Joe Biden an, Ölimporte aus Russland zu stoppen.

«Wenn die ‹spezielle Militäroperation› zu einem plötzlichen wirtschaftlichen Kollaps des ganzen Landes führt, wird es in Russland ein schockartiges Erwachen geben», sagt der Militärökonom Marcus Keupp.

Der Krieg gegen die Ukraine und die Sanktionen des Westens zwingen die Wirtschaft Russlands in die Knie.

Die russische Militärinvasion verläuft nicht nach Putins Plan: Ukrainische Streitkräfte und Milizen haben einen schnellen Einmarsch im Land verhindert und die russische Offensive verlangsamt. Fast täglich vermeldet die Ukraine militärische Erfolge . Moskau, das dem Westen erst vor wenigen Tagen bei einer weiteren Einmischung unmissverständlich mit dem Krieg drohte , schlägt plötzlich andere Töne an und will, dass Russland und die USA zum Prinzip der «friedlichen Koexistenz» wie im Kalten Krieg zurückkehren.

Ein Grund dafür könnten die Sanktionen des Westens sein, die Russlands Wirtschaft schwer belasten. Am Dienstag hat US-Präsident Joe Biden angekündigt, die Sanktionen gegen Moskau zu verschärfen und Ölimporte aus Russland zu stoppen. Auch die EU will die Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl minimieren. Die US-Bank Morgan Stanley rechnet daher nicht mehr damit, dass Russland seine Auslandsschulden tilgen kann, da dem Land gleichzeitig eine Rezession droht. «Wir sehen einen Zahlungsausfall als das wahrscheinlichste Szenario an», schreibt Simon Waever, Chefstratege bei der Bank für Staatsanleihen aus Schwellenländern, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg. «Ein Zahlungsausfall wie in Venezuela wäre vielleicht der beste Vergleich.»