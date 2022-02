Wegen Krieg gegen Ukraine : Russland wird vom ESC für mindestens ein Jahr ausgeschlossen

Russland darf aufgrund des militärischen Angriffs auf die Ukraine nicht am diesjährigen Eurovision Song Contest teilnehmen.

2019 vertrat Sergey Lazarev Russland am ESC in Tel Aviv.

Die russische Sängerin Manizha während der ersten Generalprobe am Vorabend des ersten Halbfinales der 65. Ausgabe des Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam.

Russland wird aufgrund der Invasion in die Ukraine vom diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin ausgeschlossen. Das teilte die zuständige Europäische Rundfunkunion EBU am Freitagabend in Genf mit. Der 66. ESC soll am 14. Mai mit seinem grossen Finale über die Bühne gehen.