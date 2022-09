Reaktion auf Ukraine-Krieg : «Russland zerstört Friedensordnung» – Bundesrat will Armee aufrüsten

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat die sicherheitspolitische Lage in Europa massiv verändert. Der Bundesrat will die Modernisierung der Schweizer Armee vorantreiben.

«Der Krieg in der Ukraine hat langfristige Auswirkungen auf die Sicherheit Europas und darüber hinaus. Der Bundesrat will deshalb – unter Einhaltung der Neutralität – die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Schweiz konsequenter als bislang auf die internationale Zusammenarbeit ausrichten», teilt die Landesregierung am Mittwoch mit. Zudem solle die Modernisierung der Fähigkeiten und Mittel der Armee vorangetrieben werden. Zu diesem Schluss sei ein Zusatzbericht zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021, den der Bundesrat in seiner Sitzung vom 7. September 2022 gutgeheissen hat, gekommen.



Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine habe Russland die Grundlagen für eine regelbasierte Friedensordnung in Europa zerstört. Der Bundesrat habe deshalb möglichst rasch eine Analyse des Krieges und seiner Folgen vornehmen und in Form eines Zusatzes zum Sicherheitspolitischen Bericht von 2021 veröffentlichen wollen.