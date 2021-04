Nach Aufmarsch : Russland zieht Truppen von der ukrainischen Grenze ab

Das russische Militär hatte in den vergangenen Wochen 25’000 Soldaten auf die annektierte Halbinsel Krim und in das Grenzgebiet zur ukrainischen Region Donbass geschickt. Nun ziehen diese wieder ab.

Die russische Armee hat, nach offiziellen Angaben aus Moskau, am Freitag mit dem Abzug von Truppen an der ukrainischen Grenze begonnen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Land die 25’000 Truppen, die auf der Halbinsel Krim und an der Grenze zur Ukraine stationiert sind, abziehen möchte.