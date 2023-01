Schwarzmeerflotte : Russland zog aus Angst vor Angriffen zehn Kriegsschiffe ab

Mehrere russische Kriegsschiffe verliessen am Mittwoch den Hafen von Novorossiysk. (Symbolbild)

Am Mittwoch lief ein Verband von gut zehn Kriegsschiffen aus dem Hafen von Noworossijsk im Schwarzen Meer aus.

Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten aus Angst vor einem ukrainischen Angriff mindestens zehn Schiffe seiner Schwarzmeerflotte aus dem Hafen von Noworossijsk auslaufen lassen. Angesichts der Zahl und der Art der Schiffe, sei es wahrscheinlich, dass Russland auf eine spezifische Bedrohung reagiere, die es wahrzunehmen glaube, hiess es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministers in London am Samstag.