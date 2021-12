Neues Gesetz : Russland zwingt Ausländer alle 3 Monate zum Medizin-Check

Tuberkulose, Drogen, Syphilis und HIV: Die russischen Behörden lassen Ausländerinnen und Ausländer künftig genau medizinisch untersuchen. Wer sich weigert, dem droht Ärger.

So ist noch unklar, was genau passiert, wenn jemand krank ist.

Es verpflichtet in Russland lebende ausländische Bürgerinnen und Bürger zu regelmässigen medizinischen Untersuchungen.

In Russland ist ein neues Gesetz in Kraft getreten.

Russland führt medizinische Zwangsuntersuchungen für Deutsche und andere Ausländer ein. Die Regelung tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Das russische Aussenministerium in Moskau teilte auf Anfrage von Korrespondenten mit, sich um «günstige Bedingungen» für Medienvertreter und deren Familien kümmern zu wollen. Das Gesetz schreibt demnach ab dem kommenden Frühjahr aufwendige medizinische Checks alle drei Monate vor. Dazu zählen neben einer Blutentnahme auch Röntgenuntersuchungen oder CT-Aufnahmen.