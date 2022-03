Dimitri Medwedew  – Todesstrafe ist für russischen Ex-Präsidenten nicht mehr ausgeschlossen

Russlands Ex-Präsident Medwedew hält eine Aktivierung der Todesstrafe in Russland für möglich.

Nachdem das Land nicht mehr Mitglied des Europarats ist, muss es sich nicht mehr an dessen Vereinbarungen halten.

In Russland könnten Todesstrafen in Zukunft wieder vollzogen werden.

Gesetz ist nicht gleich «heilige Schrift»

Er räumt zwar ein, dass es ein «sehr kompliziertes» Thema sei und auch eine Frage der Weltanschauung, der Philosophie und der Moral. Solange alles ruhig bleibe, könnte es bleiben wie bis anhin. Aber wenn sich aber in der Gesellschaft etwas ändere, müssten die geltenden Rechtspositionen auch revidiert werden. «Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes sind nicht die Heilige Schrift, sie können sich ändern», so der Ex-Präsident weiter. Grund für eine Wiedereinführung könnte ein Anstieg der Kriminalitätslage in Russland sein.