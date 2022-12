Russlands Soldaten foltern und vergewaltigen selbst Kinder

Wie bereits in anderen befreiten Orten – wie etwa in Isium – wurden Folterkammern entdeckt, wie Dmytro Lubinets berichtet. «Wir haben in der Region Cherson zehn Folterkammern gefunden, vier davon in der Stadt Cherson», so der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments gemäss ukrainischen Medien. «In einer der Folterkammern fanden wir einen separaten Raum, eine Zelle, in der Kinder festgehalten wurden ... selbst die Besatzer nannten sie so: eine Kinderzelle.»