Doschd TV : Russlands wichtigster unabhängiger TV-Sender meldet sich aus Lettland zurück

Etwa der junge unabhängige Nachrichtensender Doschd TV («Regen»), auf dessen Seite die staatliche Warnung seit 2021 prangert. 2010 gegründet, machte sich der Sender mit seinen Berichten über die Opposition und Protestbewegungen in Russland einen Namen als einzig unabhängiger Sender im Land. Letztes Jahr wurde Doschd als «ausländischer Agent» eingestuft, was strenge Auflagen und das Risiko eines Verbots mit sich brachte. Kurz nach dem Angriff auf die Ukraine stellte der Sender den Betrieb in Moskau ein.