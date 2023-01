Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

USA : Alec Baldwin nach Todesschuss wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Beim Dreh des Films «Rust» löste sich ein Schuss aus einer Waffe, die der bekannte US-Schauspieler in der Hand hielt. Ihm drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Hollywood-Star Alec Baldwin wird wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau bei einem Western-Dreh wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das gab die zuständige Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies am Donnerstag im US-Bundesstaat New Mexico bekannt. Wegen fahrlässiger Tötung wird sich auch die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, vor Gericht verantworten müssen. Bei einer Verurteilung drohen den beiden bis zu fünf Jahren Gefängnis, wie das Promiportal «TMZ» berichtet.