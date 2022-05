Li Curt GR : Rute gerät an Stromleitung – Fischer stirbt

Der 55-jährige Mann war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Sohn zum Fischen am Bach Val Pednal aufgebrochen, wo die beiden in die entgegengesetzte Richtung fischten. Als sie gegen acht Uhr im Gebiet Clev zusammentrafen, fand der Sohn seinen Vater am Boden liegend. Er leistete sofort Erste Hilfe, während Angehörige die Rega alarmierten.