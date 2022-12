Ruth Humbel tritt aus Nationalrat zurück

«Es ist schon ein Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann», so die Mitte-Politikerin an die Adresse ihrer Partei.

Die Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel (Die Mitte) vertritt ihren Kanton seit 19 Jahren im Nationalrat. Am Freitag wird die 65-Jährige zum letzten Mal an einer Nationalratssitzung teilnehmen. Für sie wird der Klingnauer Winzer Andreas Meier nachrücken, wie die CH Media berichtet.



Meier war vor den Sommerferien aus dem Grossen Rat des Kantons Aargau zurückgetreten, dies mit der Ankündigung, für die Nachfolge von Humbel als Nationalrat kandidieren zu wollen. Dies sei so abgesprochen gewesen, hiess es damals. Humbel habe sich jedoch davon überrumpelt gefühlt. Gegenüber der «Aargauer Zeitung» (AZ) teilte sie mit, dass sie es nicht in Ordnung finde, wie ihre Partei mit ihr umspringe. «Es ist schon ein Druck, den man als Mobbing bezeichnen kann», so die Mitte-Politikerin.