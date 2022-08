Im unteren, zentralen Bereich der Flanke Spitze Stei (Bildmitte) ist eine grosse Menge Felsen in Bewegung. Am Donnerstag noch mit 10 cm pro Tag.

Am Donnerstagmorgen hat die Gemeinde Kandersteg die Lage am Spitze Stei oberhalb des Oeschinensees neu beurteilt. Die Rutschgeschwindigkeit der Felsmassen im unteren, zentralen Bereich der Flanke hat demnach wieder stark abgenommen. Waren es am Mittwoch noch 20 cm pro Tag, sind es jetzt «deutlich unter 10 cm pro Tag».

Die Gefahrenstufen und Massnahmen bleiben allerdings auf dem aktuellen Level. «Sollte sich der Beruhigungstrend bis Morgen Freitag weiter fortsetzen, dann wird eine Rücknahme der Gefahrenstufen und Sicherheitsmassnahmen auf den Level der Vorwoche in Betracht gezogen», heisst es. Die nächste Lagebeurteilung ist spätestens am Freitag um 6.30 Uhr.

500’000 Kubikmeter in Bewegung

Einen Tag nach dem Felssturz am Oeschinensee, bei dem rund 10’000 Kubikmeter Felsen ins Tal donnerten, warnte die Gemeinde Kandersteg am Mittwoch auf ihrer Website. Die Schuttrutschung am Spitze Stei habe sich seit Dienstag stark beschleunigt. 500’000 Kubikmeter Felsen seien mit der Geschwindigkeit von 20 cm/Tag in Bewegung. «Solch hohe Bewegungen wurden dort bisher nicht gemessen», hiess es weiter.