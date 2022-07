Kinostarts Juli 2022: Ryan Gosling spielt in Netflix’ teuerstem Film

«The Gray Man»

Gentry wird gejagt

Dass die Russo-Brüder sich für Ryan Gosling entschieden haben, überrascht: Der Schauspieler war zwar in rasanten Streifen wie «Drive» zu sehen, dieses Mass an Action ist allerdings neu.

Russo über Gosling

Goslings anfängliche Nervosität habe sich gelegt: «Man muss sich eine Abfolge von Schlägen und Tritten merken, und wenn man sich diese nicht richtig merkt, dann wird man verletzt. Und das hat er in neun Actionsequenzen geschafft. Das war also eine Herkulesaufgabe», so Joe Russo zu «Collider».

Was schaust du dir im Kino an?

«Everything Will Change»

Karge Natur, verbrannte Erde, viel Beton und Bildschirme – herzlich willkommen im Jahr 2054. In dieser Welt leben Cherry (Jessamine-Bliss Bell), Ben (Noah Saavedra) und Fini (Paul G. Raymond). Als Ben auf ein Bild einer Giraffe stösst, will er herausfinden, warum die Tiere verschwunden sind.

Bald erfahren die drei: Forschende haben in den 2020er-Jahren vor dieser Zukunft gewarnt und die Klima-Apokalypse vorhergesehen. Wie konnte es trotzdem so weit kommen? Cherry, Ben und Fini versuchen, den Prozess rückgängig zu machen.

Sci-Fi und Dokfilm zugleich

«Das Artensterben des frühen 21. Jahrhunderts ist naturgeschichtlich einzigartig. Es wird sich nie wieder in dem Ausmass wiederholen können – was weg ist, ist weg. Es ist das grösste Thema unserer Zeit», so Persiel in einem Statement.