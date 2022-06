Ryan Gosling zeigt sich als Ken und erntet Kritik als Barbie-Freund

Er war LAPD-Polizeibeamter in «Blade Runner 2049», brachte nach Raubzügen als Fluchtwagenfahrer die Ware in «Driver» schnell ans Ziel und ertanzte sich als talentierter Jazzpianist in «La La Land» an der Seite von Emma Stone (33) zum besten Hauptdarsteller einen Oscar. Nun schlüpft Ryan Gosling in die Rolle des Ken im neuen «Barbie»-Film – und zeigt sich neben Barbie-Darstellerin Margot Robbie (31) in einer ungewöhnlichen Aufmachung.