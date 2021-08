Ryan Reynolds, steckst du hinter dem Hollywood-Schild in Wrexham?

In einer Nacht- und Nebelaktion wurde er in der walisischen Stadt Wrexham aufgestellt.

In Nordwales stand plötzlich ein grosses Schild im Stil des berühmten Hollywood-Zeichens aus Los Angeles. Zu lesen war der Ortsname Wrexham.

Riesige, weisse Buchstaben im Stil des berühmten Hollywood-Logos sorgen im walisischen Wrexham für Rätselraten. Am Montag erschien auf der Bersham Bank, einem Hügel am Fusse der Kleinstadt, in grossen, weissen Lettern: Wrexham. Zunächst war nicht bekannt, wer für den schon von weitem sichtbaren Schriftzug verantwortlich ist. Fans des lokalen Fussballvereins AFC Wrexham spekulierten, die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney könnten dahinter stecken.