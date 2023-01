Ryanair-Bag von Amazon: Diese Tasche geht gerade viral

Besonders auffällig: Bei den Taschen handelt es sich immer um das gleiche Modell mit der etwas umständlichen Produktbeschreibung: Underseat Foldable Travel Duffel Bag Holdall Tote Carry on Hand Luggage Overnight. Was auf Deutsch übersetzt soviel heisst wie «faltbare Handgepäcktasche, die unter den Vordersitz im Flugzeug passt».

Swissport erlebt allerlei Kurioses

Und auch andere kuriose Zwischenfälle bleiben den Swissport-Mitarbeitenden in Erinnerung: Etwa als jemand einen lebendigen, exotischen Fisch in einer mit Wasser gefüllten Plastiktüte als Handgepäck an Bord mitnehmen wollte. Der Passagier hat es übrigens an Bord geschafft – jedoch ohne Fisch. Dieser wurde dem Grenztierarzt übergeben.