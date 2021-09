US-Golfer gewinnen Ryder Cup, Rory McIlroy weint, Tiger Woods gratuliert

19:9-Rekordsieg : Ryder-Cup-Triumph – junge US-Golfstars feiern Beginn einer neuen Ära

Mit dem 19:9-Rekordsieg entthronen die jungen US-Stars beim 43. Ryder Cup Europas alternde Golf-Elite. Ein erst 24-jähriger US-Amerikaner könnte womöglich eine neue Ära im Golfsport prägen.

Gross war der Jubel bei den US-Golfer nach dem grandiosen Triumph am Ryder Cup.

Am Wochenende kam es beim 43. Ryder Cup zum Duell zwischen den grössten Gold-Stars Europas und der USA.

Der Champagner floss bei den jungen Ryder-Cup-Helden aus den USA nach der grandiosen Golf-Gala am Ufer des Michigansees in Strömen. Wild und ausgelassen feierten die US-Boys auf dem Whistling Straits Golf Course den historischen 19:9-Kantersieg im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die entthronten und völlig demoralisierten Titelverteidiger aus Europa. «USA, USA, USA», skandierten die 40 000 frenetisch jubelnden Fans immer wieder.