Bundesverwaltungsgericht : Richterin warnt vor Verlust der Unabhängigkeit der Justiz

Wiederwahlen in Richtergremien dürften nicht genutzt werden, um politisch auf die Rechtsprechung Einfluss zu nehmen, sagt die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts, Marianne Ryter.

Die Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts, Marianne Ryter, warnt vor dem Verlust der Unabhängigkeit der Justiz in der Schweiz. Wiederwahlen in Richtergremien dürften nicht dazu benutzt werden, politisch auf die Rechtsprechung Einfluss zu nehmen.

Die Bundesverfassung sei in diesem Punkt eindeutig, sagte Ryter in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (Montagausgabe). Richterinnen und Richter seien in der Rechtsprechung unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.