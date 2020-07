TOTER BUB (4) IN BÜLACH

«S. L. übte massive körperliche Gewalt gegenüber ihrem Sohn aus»

Eine heute 31-jährige Kamerunerin muss sich im August vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Ihr wird vorgeworfen, ihren vierjährigen Sohn zu Tode geprügelt zu haben.

Tatbestand der vorsätzlichen Tötung erfüllt

In der Anklageschrift, die dem Zürcher Unterländer vorliegt, heisst es: «Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 19. und 20. Januar 2019 übte die Beschuldigte in ihrer damaligen Wohnung in Bülach wiederholt massive körperliche Gewalt gegenüber ihrem Sohn aus.» Dabei soll sie dem Vierjährigen unter anderem die Haut an den Armen und Beinen verdreht und ihn mit einem zur Schlaufe geformten Elektrokabel und/oder Gürtel auf den Oberkörper geschlagen haben.