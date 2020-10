MESSERSTECHEREI IN REGENSDORF ZH«S.T. hat zuerst provoziert und zugeschlagen»

In Regensdorf wurde am Freitag der16-jährige S.T. bei einer Messerstecherei schwer verletzt. Ein Kollege des festgenommenen 17-Jährigen erzählt, wie es zum Streit kam.

1 / 8 In Regensdorf ZH eskalierte am Freitag ein Streit zwischen Teenagern. Wie 20 Minuten weiss, wurde der 16-jährige S.T. dabei schwer verletzt. Ein 17-Jähriger wurde als mutmasslicher Täter verhaftet. Wie es bei der Oberjugendanwaltschaft Kanton Zürich auf Anfrage heisst, hat die Jugendanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen einen 17-jährigen Beschuldigten eröffnet. Wie seine Schwester des Opfers am Dienstag gegenüber 20 Minuten sagt, sei der Zustand ihres Bruders stabil.

Darum gehts In Regensdorf ZH fand am Wochenende die Chilbi statt.

Dabei kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen Teenagern.

Ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt.

Bei einem Streit zwischen mehreren jungen Männern an der Chilbi in Regensdorf ZH ist am Freitagabend ein Jugendlicher durch Stichverletzungen am Oberkörper schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger wurde als mutmasslicher Täter verhaftet.

Beim Opfer handelt es sich um den 16-jährigen S.T.* aus Regensdorf. Wie seine Schwester am Dienstag gegenüber 20 Minuten sagt, sei der Zustand ihres Bruders stabil. «Er hatte zwei Operationen. Die dritte folgt noch diese Woche.»

Viel über den Vorfall sprechen konnte sie immer noch nicht mit ihm, sagt die 18-Jährige. «Er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Er braucht jetzt Ruhe.» Deshalb dürfen im Moment nur Familienmitglieder zu ihm. «Das soll in den nächsten Tagen auch so bleiben. Jede Aufregung wäre kontraproduktiv.»

«Ich habe nicht zugestochen»

Wie die 18-Jährige bereits am Sonntag sagte, sei ihr Bruder ein ruhiger Junge. «Er hält sich normalerweise aus solchen Dingen raus.» Ein guter Freund des 17-jährigen mutmasslichen Täter sieht das anders. In Begleitung eines weiteren Kollegen erzählt er gegenüber 20 Minuten, was aus seiner Sicht am Freitagabend passiert ist.

Wie der Sekschüler sagt, war er zusammen mit seinen Kollegen und dem mutmasslichen Täter an der Chilbi. Die jungen Männer standen beim Autoscooter. Das spätere Opfer sei zu diesem Zeitpunkt auch dort gewesen. Laut dem Teenager hätte T. plötzlich einen Streit provoziert. Danach sei alles ganz schnell gegangen: «S.T. hat zuerst geschlagen, dann habe ich zurückgeschlagen», so der Teenager.

Der 16-Jährige soll sich daraufhin vom Chilbi-Gelände Richtung Einkaufszentrum entfernt haben. Auch die Gruppe verliess das Areal. Doch damit war es nicht vorbei: Etwas abseits der Chilbi eskalierte der Streit erneut, so der Sekschüler. In die Auseinandersetzung mischte sich schliesslich ein 17-jähriger Kollege des Jugendlichen ein. Er sei es auch gewesen, der mit einem Messer von hinten auf T. einstach, so der Teenager. Er betont: «Ich habe nicht zugestochen. Damit habe ich nichts zu tun.»