Saas-Fee: Seilschaft auf Gletscher verschüttet – Mann stirbt

An dieser Stelle bei Saas-Fee in Wallis wurden zwei der drei Berggänger verschüttet.

Eine Dreierseilschaft wurde am Sonntagmittag auf dem Abstieg vom Allalinhorn über den Feegletscher in Richtung Station Mittelallalin von Eis- und Schneemassen verschüttet. Diese hatten sich bei der Gletscherquerung rund 100 Meter oberhalb der Seilschaft gelöst. Zwei der Berggänger wurden verschüttet, einer von ihnen vollständig, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag meldet.