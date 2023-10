Saas-Fee: Mann muss aus Gletscherspalte befreit werden

Der Mann konnte aus der Gletscherspalte in Saas-Fee VS befreit werden.

Ein Skifahrer stürzte im Skigebiet von Saas-Fee VS am Montag fünf Meter in eine Gletscherspalte. Wie Air Zermatt in einer Medienmitteilung schreibt, war der Mann allein unterwegs, als er die Piste verliess. Erst kurz vor Mittag fiel seinen Kollegen auf, dass er schon lange abwesend war. Sie wählten den Notruf.