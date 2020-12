Erste Frau an Spitze : Sabine Keller-Busse wird neue UBS-Chefin

Bei der UBS Schweiz kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Axel Lehmann wird im Februar durch Sabine Keller-Busse ersetzt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Grossbank.

Sabine Keller-Busse wird neue UBS-Chefin in der Schweiz. Pressebild

Bei der UBS kommt es per Anfang Februar zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Axel Lehmann wird auf seinen Funktionen als Chef von Personal und Corporate Banking und von UBS Schweiz durch Sabine Keller-Busse ersetzt, die aktuell Chief Operating Officer (COO) der Grossbank ist.

Lehmann habe sich entschieden, per Ende Januar 2021 von seinen gegenwärtigen Funktionen zurückzutreten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Er werde das Unternehmen nach einer Übergangsphase per 31. Juli 2021 verlassen.