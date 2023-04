Ukraine-Krieg: Sabotierten Russen slowakische Kampfjets?

via REUTERS

Am 17. März hatte die slowakische Regierung beschlossen, der Ukraine 13 ausgemusterte MiGs-29 zu übergeben.

Bis letztes Jahr unterhielt Moskau in der Slowakei mehrere Luftwaffenstützpunkte, wo sie auch slowakische MiG-29-Jets repariert hatten.

Die Slowakei lieferte der Ukraine neben Polen als erstes Land vier sowjetische MiGs-29, welche ihre Armee letzten August ausgemustert hatte. Der Entscheid war nicht unumstritten , sorgte aber natürlich für Freude in Kiew.

Jetzt der Dämpfer: «Die Jets konnten zwar fliegen, aber das heisst nicht, dass sie auch kampffähig waren», sagt der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad jetzt seinem Parlament. Eine ukrainische Delegation habe die Jets inspiziert und festgestellt, dass diese für den Krieg nicht einsatzbereit seien. Im Raum steht der Verdacht, dass Teile der Jets von Russland sabotiert wurden – zumal Moskau bis zum letzten Jahr verschiedene Luftwaffenstützpunkte in der Slowakei unterhalten und etwa auf dem Stützpunkt Sliač russische Techniker beschäftigt hatte.

«Der Motor hätte 350 Stunden laufen sollen»

Diese könnten nach Angaben des slowakischen Verteidigungsministers absichtlich Schäden an den Jets verursacht haben. Denn: «Es gab Teile in den Triebwerken des Flugzeugs, zu denen nur slowakische Techniker Zugang hatten, und dann gab es solche, zu denen nur russische Techniker Zugang hatten», so Nad. Die jetzt festgestellten Mängel seien jedoch nur dort aufgetreten, wo russische Techniker zugange gewesen seien.