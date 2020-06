Sacha Baron Cohen

«Borat»-Star prankt rechtskonservative Amerikaner

Der Engländer schlich sich auf eine Kundgebung und performte Countrysongs mit rassistischen Texten. Ob er Material für ein neues Satireformat gedreht hat?

«Infiziert ihn mit dem Wuhan-Virus»

«Obama, what we gonna do? / Inject him with the Wuhan flu / Hillary Clinton, what we gonna do? / Lock her up like we used to do / Fauci don’t know his head from his ass / He must be smoking grass / I ain’t lying, it ain’t no jokes / Corona is a liberal hoax / Dr. Fauci, what we gonna do? / Inject him with the Wuhan flu / WHO, what we gonna do? / Chop ’em up like the Saudis do»