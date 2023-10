Sacharow-Preis: Mahsa Amini wird posthum geehrt

In der Vergangenheit kündigte das Mullah-Regime an, mindestens 2000 verhaftete Demonstranten vor Gericht zu bringen.

Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die verstorbene iranische Protestikone Jina Mahsa Amini und die dazugehörige Freiheitsbewegung. «Das Europäische Parlament steht stolz an der Seite der mutigen und kühnen Menschen, die im Iran weiterhin für Gleichheit, Würde und Freiheit kämpfen», sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag in Strassburg.