Bei News-Last können «sachliche Gespräche helfen, Angst und Panik zu reduzieren»

Deswegen lud sie Psychoanalytiker und Schriftsteller Jürg Acklin zum Gespräch in die «Morning Show».

Auch 20-Minuten-Radio-Moderatorin Andrea fühlt sich von der Wucht der Ereignisse und den Berichten dazu derzeit erschlagen. Sie will besser abschalten können.

Klimakrise, Corona und seit gut zwei Wochen nun auch noch Krieg in Europa: Für manch eine und einen sind die derzeitigen Negativschlagzeilen überwältigend.

Die aktuelle Flut an Negativschlagzeilen kann einigen Menschen aufs Gemüt schlagen.

Herr Acklin, das Erste, was ich jeden Morgen sehe, sind Negativschlagzeilen. Wie schaltet man ab, in Zeiten, in denen News zu Krieg und Krisen einem Angst machen?