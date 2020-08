Polizeimeldungen Ostschweiz Sachschaden übersteigt Höhe der Beute deutlich

In San Bernardino GR wurde anfangs August zwei Mal eingebrochen. Die Täter konnten nun geschnappt werden. Sie sind geständig und werden angezeigt.

St. Gallen, 24.08.2020: Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am Montag um 21.30 Uhr die Meldung von einem stark betrunkenen Mann, der sich in der Schmiedgasse aufhielt. Die ausgerückten Polizisten fanden den torkelnden Mann bei der Fahrbahn am Oberen Graben. Dort meldete ein Autofahrer, dass er ihn beinahe mit seinem Fahrzeug erfasst habe. Nach einem Fluchtversuch, bei dem der Mann fast überfahren wurde, konnte die Polizei ihn schliesslich festnehmen.. Er musste die Nacht auf dem Polizeiposten verbringen.

San Bernardino GR, 26.08.2020: Anfangs August wurde in San Bernardino in ein Restaurant und später in ein Sportzentrum eingebrochen. Die Täter schnappten sich Bargeld und Lebensmittel im Wert von rund 4000 Franken, während der Sachschaden rund 5000 Franken betrug.

Am 9. August 2020 wurde nachts in ein Restaurant und zwei Nächte später in ein Sportzentrum in San Bernardino GR eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Lebensmittel im Wert von rund 4000 Franken, wie die Kapo GR am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.