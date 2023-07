Rorschacherberg SG: Sachschaden von mehreren 100’000 Franken bei Scheunenbrand

In der Nacht auf Mittwoch kurz nach 2 Uhr ging bei der Notrufzentrale St. Gallen die Meldung eines Brandes ein. Eine freistehende Scheune am Linkolnsberg im Rorschacherberg stand in Flammen. Rund 50 Angehörige der Feuerwehren von Rorschach und Rorschacherberg rückten aus.