Ein einziger FCL-Torschuss : Sackschwacher FC Luzern geht gegen Servette mit 1:4 unter

Servette Genf kommt zu Hause gegen den FC Luzern zu einem klaren 4:1-Sieg. Schon zur Pause ist die Partie gegen harmlose Innerschweizer entschieden.

Insgesamt viermal muss sich Luzern-Ersatzgoalie Vasic in Genf bezwingen lassen.

Luzern ist neu Tabellenletzter in der Super League.

Die Innerschweizer bleiben in der ersten Hälfte ohne einen einzigen Torschuss.

Der FC Luzern zeigt am Samstagnachmittag auswärts in Genf ein absoluten Horror-Auftritt. Keinen einzigen Torschuss bringen die Mannen von Fabio Celestini in den ersten 45 Minuten zu Stande. Ganz anders Servette: Schon zur Pause führen die, von einem bärenstarken Miroslav Stevanovic angeführten Grenats bereits mit 3:0.