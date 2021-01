0:1-Heimpleite im Letzigrund : Sackschwacher FCZ von Vaduz kalt geduscht

Erstmals überhaupt gewinnt der FC Vaduz ein Pflichtspiel gegen den FCZ. Rückkehrer Blerim Dzemaili muss verletzungsbedingt zusehen, wie seine Teamkollegen einen rabenschwarzen Tag einziehen.

Als FCZ-Fan dürfte man sich am Mittwochabend verwundert die Augen gerieben haben. Von der Gala-Vorstellung in Basel (4:1) ist gegen Vaduz nicht mehr viel zu sehen. Das liegt auch daran, dass Trainer Massimo Rizzo gleich vier Wechsel in seiner Startelf vornehmen muss: Neben Schönbächler, Sobiech und Omeragic muss auch Blerim Dzemaili nach seinem Traum-Comeback verletzungsbedingt Forfait geben.