Nigeria : Säcke rochen verdächtig – Zoll beschlagnahmt 7000 Esel-Penisse

Die Zollbeamten am Murtala Mohammed International Airport in Lagos entdeckten schliesslich 7000 Eselpenisse in 16 Säcken.

In der grössten Stadt des Landes ist nigerianischen Zollbehörden am Lagos International ein Schlag gegen Schmuggler von Tierteilen gelungen. Wie Sambo Dangaladima, der am Flughafen von Lagos als Zollkontrolleur arbeitet, gegenüber der «Daily Mail» sagt, sei ein stechender Geruch aus einigen Säcken in der Tierexportabteilung gekommen. Die Beamten öffneten daraufhin die verdächtige Ware und entdeckten 7000 Esel-Penisse.