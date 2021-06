POLIZEIMELDUNGEN ZENTRALSCHWEIZ - Sägerei brennt komplett nieder

Gross SZ, 13. Juni 2021: Am Sonntag gegen 18.45 Uhr ist ein Flugschüler mit seinem Gleitschirm im Gebiet Hummel in Gross SZ verunfallt. Der 51-Jährige geriet aus bislang ungeklärten Gründen kurz nach dem Start in Not und stürzte in steiles Wiesland ab. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in eine Spezialklinik geflogen. (Symbolbild)