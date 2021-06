Gebäude bei Vollbrand zerstört : Sägereiinhaber nach Brand «völlig am Boden»

Von Sonntag auf Montag brennt eine Sägerei am Steinhuserberg in Wolhusen LU komplett nieder. Insgesamt 125 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sägereibesitzer ist «völlig am Boden».