Neutralitätsdebatte  – «Sämtliche EU-Sanktionen zu übernehmen, birgt grosse Risiken»

Kritik am Westen verstummt

Abgesehen von den Sanktionen gibt es allgemein hie und da Stimmen, die dem Westen eine Mitschuld an den Ereignissen geben. Dies, ohne den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu rechtfertigen. So sagte Linken-Politiker Gregor Gysi vergangene Woche im ZDF, er wolle keinesfalls Putins Verhalten rechtfertigen, aber: «Der Westen war auch nicht ehrlich und trägt einen Schuldanteil daran.» Gysi nannte den Jugoslawienkrieg, den Irakkrieg sowie den Einmarsch der Türkei in Syrien, mit denen der Westen sich diskreditiert habe. Damals sei bei Putin der Eindruck entstanden: «Wenn die das Völkerrecht nicht mehr achten, mache ich das auch nicht.»

Heute sagt Gysi: «Alles, was ich Kritisches zum Westen sagte, ist zur Makulatur geworden. Es gibt Tote und Zivilisten leiden. Es gibt keinen anderen Standpunkt, als das schärfstens zu verurteilen.» Gysis Sprecher Hendrik Thalheim sagte am Dienstag gegenüber 20 Minuten: «Es gibt an diesem Krieg nichts zu rechtfertigen. Sanktionen, die die russische Führung treffen, sind vollkommen in Ordnung.»