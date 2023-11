Joe Jonas findet Sophie Turners Knutscherei überstürzt

Nach einer bereits seit längerem spekulierten Beziehungskrise zwischen Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27), reichte der Musiker vor einigen Wochen nun endgültig die Scheidung ein. Daraufhin entfachte ein Sorgerechtsstreit zwischen den beiden Eltern, der jedoch gelöst werden konnte. Sie haben sich darauf geeinigt, sich die Erziehung ihrer zwei Töchter zu teilen und sich alle zwei Wochen abzuwechseln. Neben der Scheidung ist Joe zurzeit auf Tour mit seinen Brüdern, weshalb er sich momentan vor allem darauf und das Wohlbefinden seiner Kinder konzentrieren möchte. Sophie hingegen geniesst die Freiheit, so wurde sie neulich bereits entdeckt, wie sie den britischen Aristokraten Peregrine Pearson (29) küsste . Nun verraten Insider, was Joe von der Romanze seiner Ex-Frau hält.

Von Sophie hat man seit dem Kuss mit Pearson nicht mehr viel gehört. Die «Game of Thrones»-Schauspielerin wurde am 28. Oktober in Paris gesehen, wie sie Peregrine «Perry» Pearson küsste, nur zwei Monate nachdem Jonas die Scheidung eingereicht hatte. Pearson ist der Erbe des Cowdray Estate in West Sussex in Grossbritannien. Auch er kommt frisch aus einer langen Beziehung, nämlich mit Prinzessin Maria-Olympia (27) von Griechenland und Dänemark. Sie begannen 2020 zu daten, bis sie nun im September, zwei Monate nach ihrem Geburtstag, an dem er übrigens nicht erschien, ihre Trennung bekannt gaben. Daraufhin löschte Olympia alle Fotos mit ihm auf Instagram.