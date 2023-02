Chiara Ferragnis Gatte Fedez wird von Sänger auf den Mund geküsst

Während eines Live-Auftritts am italienischen Festival di Sanremo durfte Chiara Ferragnis Gatte Fedez (33) unerwartet der Show eines Teilnehmers beiwohnen. Der Sänger Rosa Chemical, welcher seinen Song «Made in Italy» sang, holte Ferragnis Ehemann, der in der ersten Reihe sass, auf die Bühne, twerkte erst auf seinem Schoss und verpasste ihm dann, zum Höhepunkt seines Auftritts, überraschend einen innigen Kuss auf den Mund.

Rosa Chemical, der bürgerlich Manuel Franco Roccati heisst, ist nicht der erste Mann, der an diesem Tag in den Genuss von Fedez Lippen gekommen ist. Erst wenige Stunden zuvor postet der Rapper ein Bild von sich mit einem der Mitglieder des italienischen Rapduos Articolo 31. Darauf verpasst Fedez seinem Kumpel J-Ax (50) einen Schmatzer auf den Mund und schrieb darunter: «Bruder, wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Du weisst nicht, wie sehr ich dich lieb hab.»

Chiara Ferragni gibt Frauen eine Stimme

Die erfolgreichste Influencerin der Welt hat an der 73. Ausgabe des Musikfestivals ihr Moderationsdebüt gegeben. Sowohl an der Eröffnung am Dienstag als auch beim Finale am Samstag nutzt die 35-Jährige ihre Fernsehpräsenz auch gleich, um eine klare Botschaft abzugeben. Sie will Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, eine Stimme geben und Mut machen. Um ihre Message in die Welt zu tragen, zog Ferragni speziell angefertigte Kleider an, auf denen entweder ihr nackter Körper aufgezeichnet wurde oder an sie gerichtete Hass-Kommentare in Bezug auf ihren Körper gestickt waren. Auch schmückte sie ihren Hals mit weiblich geformten Halsketten und trug dazu nur ein schlichtes schwarzes Kleid.