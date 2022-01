Todesursache unbekannt – Sänger Meat Loaf stirbt mit 74 Jahren

Der Musiker Meat Loaf ist gemäss Medienberichten am Donnerstagabend mit 74 Jahren verstorben. Wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» schreibt, bestätigte seine Managerin den Tod von Michael Lee Aday, wie der US-Sänger mit bürgerlichem Namen hiess. Er hatte in den 1980er-Jahren mit Hits wie «I’d Do Anything for Love» Weltberühmtheit erlangt. Eine Todesursache wurde nicht angegeben. Seine Tochter und Ehefrau seien jedoch an seiner Seite gewesen. Diese sagte zum Tod Ihres Mannes: «Hör niemals auf zu rocken!»