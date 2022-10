London: Sänger Rex Orange County wegen sexueller Belästigung angeklagt

Rex Orange County, der mit bürgerlichem Namen Alexander O’Connor heisst, musste Anfang der Woche vor Gericht in London erscheinen. Ihm wird vorgeworfen, eine Frau in sechs unterschiedlichen Fällen sexuell belästigt zu haben. Laut «The Sun» haben sich die Vorfälle im Juni in einem Taxi und im Zuhause des Sängers in der britischen Hauptstadt zugetragen. Dort soll er die Frau, welche über sechzehn Jahre alt ist, ohne deren Einverständnis sexuell berührt haben.