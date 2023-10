Luca Hänni spricht über Nachwuchs mit Christina

Obwohl sich Christina und Luca bei «Let’s Dance» kennen gelernt haben, gab es an ihrer Hochzeit keine grosse Performance. Das Paar habe langsam und umschlungen getanzt, meint er. «Ich habe auch nicht gesungen», so der 28-Jährige. Emotional wurde es, als er seine Frau vor der Trauung auf ihn zuschreiten sah. «Es war ein überwältigendes Gefühl, das ich noch nie hatte», so Luca.

Möchten Luca und Christina bald ein Kind?

Nach der Hochzeit ging es für die Hännis in die Flitterwochen nach Südafrika. «Ich habe 2,5 Kilos zugenommen in den Ferien», so der Sänger lachend. Jetzt wo das Paar zurück in der Schweiz in seinem neuen Haus ist, könne er sein Glück immer noch nicht ganz fassen. «Am Morgen schaue ich Christina an und kann es nicht glauben, dass sie meine Frau ist», schwärmt er.