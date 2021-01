Baby in Sicht: Halsey ist schwanger.

Auch Babydaddy Alev Aydin (37) teilt die frohe Botschaft via Instagram.

Bald sieben Millionen Follower*innen gratulieren via Like zur Schwangerschaft. Gegen 250’000 kommentieren den Post – darunter auch der Babydaddy. «Mein Herz ist so voll, ich liebe dich, Süsse», schreibt Alev Aydin. Halseys Eintrag repostete der 37-Jährige zudem auf seinem eigenen Account – garniert mit zwei roten Herzen.