Sängerin Kelis und Schauspieler Bill Murray sollen ein Paar sein

1 / 5 Sie könnten nicht unterschiedlicher sein – Bill Murray und Kelis sollen liiert sein, wie «The Sun» berichtet. Instagram/childrenofzeus_ Der 72-Jährige soll in London an einem Konzert der Sängerin gesichtet worden sein – dies nicht zum ersten Mal. IMAGO/ZUMA Wire Zudem sollen die Sängerin und der Schauspieler im selben Hotel wohnen. IMAGO/Avalon.red

Darum gehts Schauspieler Bill Murray (72) und Sängerin Kelis (43) sollen in einer Beziehung sein. Dies berichtet «The Sun».

Das Paar hat einen Altersunterschied von fast 30 Jahren.

Wie ein Insider verrät, soll sie die Trauer ihrer beiden verstorbenen Partner verbinden.

Gibt es ein neues Paar in Hollywood? Der «Ghostbusters»-Darsteller Bill Murray (72) und die «Milkshake»-Interpretin Kelis sollen laut «The Sun» ein Paar sein. So wurde Murray, der fast 30 Jahre älter ist als die Musikerin, vergangenes Wochenende am Bühnenrand von Kelis Show in London gesichtet – dies nicht zum ersten Mal. Wie eine Quelle berichtet, sollen die beiden auch im selben Hotel in der britischen Hauptstadt wohnen. «Sie kommen sich schon seit einer Weile näher», meint etwa der Insider.

Die 43-Jährige und der US-Schauspieler sollen nach dem Tod von Kelis’ zweiten Ehemann im März des letzten Jahres vermehrt Kontakt haben. Murrays letzte Ex-Frau starb nur ein Jahr zuvor. Ein Freund äusserte sich jetzt zu den angeblichen Liebesgerüchten: «Sie haben sich bereits in den USA getroffen, was bei den Leuten aus der Branche für Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt treffen sie sich in London, während beide da sind. Sie verstehen sich eindeutig gut.» Murray dreht derzeit in London für den neuesten «Ghostbuster»-Film, in dem er wieder in die Rolle des Peter Venkmann schlüpft.

Hattest du schon mal einen viel älteren Partner / ältere Partnerin? Ja, da ist nichts dabei. Ja, aber das war komisch. Nein, ich habe in der Regel immer jemand Jüngeres an meiner Seite. Nein, sie waren alle immer gleich alt.

Murray und Kelis verbindet Trauer

Wie der Freund weiter verrät, verbinde die beiden Promis ihre jüngsten Verluste. Dadurch hätten sie «diese gemeinsame Bindung.» Der Vertraute nimmt auch den grossen Altersunterschied in Schutz. «Was auch immer es ist, was sie zusammengebracht hat, und so unwahrscheinlich es auch zu scheinen mag, sie sind beide Singles und haben trotz des ziemlich grossen Altersunterschieds Spass.»

Sowohl die Sängerin als auch der Darsteller wagten bereits mehrfach den Gang vor den Altar. So war Kelis mit dem Rapper Nas fünf Jahre lang verheiratet. 2009 reichte sie, im siebten Monat schwanger mit dem gemeinsamen Sohn, die Scheidung ein. So soll sie sowohl psychisch als auch physisch während ihrer Ehe misshandelt worden sein. Kelis erklärte damals: «Ich wäre vermutlich noch länger bei ihm geblieben, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Denn ich habe ihn wirklich geliebt und wir waren verheiratet.» Ihr zweiter Mann, Mike Mora, starb im März 2022 im Alter von 37 Jahren an Magenkrebs.

Murray wurde von seiner zweiten Ehefrau, Jennifer Butler, häusliche Gewalt, Sex-, Mariuhana- und Alkoholsucht vorgeworfen. Weiter soll er sie während der Ehe auch betrogen haben. Die Scheidung folgte 2008. Danach sollen sich der Schauspieler und seine Ex aber bis zu ihrem Tod 2021 gut verstanden haben.