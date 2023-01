Sie startet durch: Sängerin Maryne macht Bruder Bastian Baker ordentlich Konkurrenz

Mit einem breiten Lachen und selbst geflochtenen Doppelzöpfen kommt Maryne zum verabredeten Interview im Trendlokal Samigo Amusemet am Zürichsee – für die 26-Jährige ein bunter Inspirationsort, der sie widerzuspiegeln scheint. «Ich habe heute früh 40 Minuten für meine Frisur gebraucht», verrät sie stolz. Bereits während des Fotoshootings mit 20 Minuten ist nicht zu übersehen, dass sie Spass an ihrer Frisur hat. Immer wieder posiert sie mit den hüftlangen Zöpfen in ihrer Hand.

Als Vorgruppe stellte sie ihre Lieder der breiten Masse vor und gesellte sich zum Song «Victoria Line» zu Frontmann Noah Veraguth (35) auf die Bühne, um den Part von Anna Rossinelli (35) zu übernehmen. «Die Jungs sind so talentiert. Ich habe so viel von ihnen gelernt. Darunter auch den Aufbau eines Lieder-Sets oder die Kommunikation mit dem Publikum. Steigst du mit Pegasus auf die Bühne, musst du einfach 100 Prozent geben.»

Erfolgreiche Geschwister

Allzu schwer dürfte dies der kleinen Schwester von Bastian Baker (31) nicht gefallen sein. Bereits in der Vergangenheit schenkte sie ihrem Bruder ihre Stimme als Voract und Duett-Partnerin. «Ich singe seit ich sprechen kann. Mit elf Jahren habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Danach habe ich mir Klavier- und Gitarrespielen selbst beigebracht und begonnen, meine eigenen Lieder zu schreiben.» Sie habe schon immer gewusst, dass sie Musik machen will. Dass man davon auch leben kann, habe sie allerdings erst durch Bastian realisiert.

In der Familie Kaltenbacher sei es normal, dass man der Passion folge und dem nachgehe, was einen zufrieden stimmt. So hat Marynes älteste Schwester Margaux einen sportlichen Weg eingeschlagen und ist in den USA mittlerweile ein gefeierter Tennisprofi. Doch Erfolgsdruck oder Konkurrenzdenken spürte man zu Hause nie: «Wir haben alle drei das grosse Glück, unserer Leidenschaften nachzugehen. Das ist nicht selbstverständlich.» Dennoch wird die Newcomerin oft mit ihrem berühmten Bruder Bastian Baker in Verbindung gebracht. Maryne sagt dazu: «Bastian ist mein Mentor. Seine Meinung ist mir wichtig, aber ich ziehe mein Ding durch und tue, was ich will.»