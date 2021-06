Trotz Vertrag mit grossem Label - Sängerin Raye darf ihr Album nicht veröffentlichen

1 / 8 Die 23-jährige Sängerin und Produzentin Raye hat offenbar genug. Instagram/raye Auf Twitter erzählt die Britin mit Wurzeln in der Schweiz und Ghana am Dienstagabend, dass sie seit 2014 bei einem Major-Label unter Vertrag steht – trotzdem durfte sie bisher kein Album veröffentlichen. Instagram/raye Wenn ihre neue Single «Call On Me» gut läuft, könne sich das laut dem Label vielleicht ändern, so Raye in ihren Tweets. Instagram/raye

Darum gehts Am Dienstagabend hat sich die Musikerin Raye (23) erstmals darüber geäussert, wie es laufen kann, wenn man einen Deal bei einem Major-Label hat.

Seit 2014 ist diese bei einem ebensolchen unter Vertrag – ein Album durfte sie bisher aber nie veröffentlichen.

Stattdessen produziert sie Songs für andere Leute.

Wenn ihre neue Single gut liefe, könne sie aber endlich ihr lang ersehntes Album produzieren.

Sängerin Raye (23) hat sich am Dienstagabend via Twitter über ihr Plattenlabel beklagt. Gemäss einer Reihe von Tweets der Britin mit Wurzeln in der Schweiz und Ghana hat sie seit 2014 einen Plattenvertrag mit einem Major-Label, sprich einer erfolgreichen, grossen Plattenfirma. Trotzdem durfte sie bisher noch nie ein Album veröffentlichen.

«Ich habe Alben über Alben auf meinem Computer, Alben voller Songs, die ich jetzt an A-Lister weitergeben muss, weil ich immer noch darauf warte, dass mein Label mich für gut genug befindet», schreibt die Musikerin auf Twitter.

«Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut?», beginnt sie den ersten in einer Reihe von Tweets zu dem Thema. In einem weiteren Post erklärt sie: «Um euch ein bisschen Kontext zu geben: Damit ein Album aufgenommen werden kann, muss das Label Gelder für die Produktion, das Mixing, Mastering und Marketing freigeben.» Sie habe jetzt schon sieben Jahre auf die Freigabe dieser Gelder gewartet, doch der Tag wolle einfach nicht kommen.

Raye ist verzweifelt

Wenn ihre neue Single «Call On Me» nun gut laufe, bekäme sie endlich die Chance, ein Album zu veröffentlichen, so Raye. «Vom Label bekomme ich kein grünes Licht vorher», schreibt sie. Und weiter: «Könnt ihr euch vorstellen, unter welchem DRUCK ich stehe? Jeden Tag wache ich auf und schaue mir die Statistiken und Zahlen an und hoffe, dass ich dieses VERDAMMTE ALBUM ENDLICH MACHEN KANN.»

Rayes Single «Call On Me» ist am 11. Juni 2021 erschienen. Hier kannst du dir den Song anhören:

«Ich bin damit fertig, höflich zu sein»

In einem weiteren Tweet erzählt Raye, dass Musik das einzige sei, für das sie sich interessiere. Seit 2014 habe sie einen Deal für vier Alben unter ihrem derzeitigen Label. Sie habe es satt, vergessen zu werden. Die Geschichte geht ihr nahe: «Ich habe es satt, deswegen traurig zu sein – das ist kein Business für mich. Das ist persönlich», schreibt sie.

Raye habe alles getan, um ein Album veröffentlichen zu können: Genres gewechselt, sieben Tage die Woche gearbeitet. «Ich bin fertig damit, höflich zu sein», stellt sie klar. «Ich will einfach mein Album machen. Bitte, das ist alles, was ich will». In einem weiteren Tweet hat sie ein Foto von sich geteilt, auf dem sie weint.

2016 hat Raye den Durchbruch geschafft. Damals war sie als Feature-Gast auf Jonas Blues’ Single «You Don’t Know Me» und Jax Jones’ «By Your Side» zu hören. Letzterer schaffte es auf Platz drei der britischen Single-Charts.