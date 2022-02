Sängerin Tiziana Gulino verpasst bei «Happy Day» knapp die Million

Den Zustupf hätte sie in verschiedene Bereiche ihres Lebens gesteckt und einen Teil gespendet.

Tiziana Gulino (25), Siegerin der The Voice Switzerland Staffel vom Jahr 2014, hat fast den Jackpot von einer Million Schweizer Franken geknackt.

Bei der gestrigen Millionenziehung von Röbi Kollers «Happy Day» Show ist plötzlich ein bekannter Name am Bildschirm des Zufallsgenerators zu sehen: Tiziana Gulino. Die «The Voice Switzerland»-Siegerin vom Jahr 2014 hat ihr Glück herausgefordert.

Die 25-Jährige verfolgt die SRF-Show regelmässig. Dieses Mal allerdings mit Herzklopfen. Es sei das erste Mal, dass sie ein Los eingesendet habe, erzählt sie gegenüber 20 Minuten. «Ich hatte es im Gefühl, dass es klappen könnte!» An einen Zufall glaubt sie nicht, denn beim Absenden des Loses habe sie «manifestiert», dass ihr Telefon am Samstagabend klingeln würde.

«Ich dachte, Freunde veräppeln mich»

Verbracht hat «Tizi» das Wochenende im Tessin mit Familie und Freunden. Während die Gruppe sich mit Gesellschaftsspielen beschäftigte, verfolgte sie die TV-Sendung gespannt am Handy. «Ich habe immer wieder gewitzelt, dass bald ein Anruf von Röbi kommen würde». Und dann passierte es: Ihr Telefon klingelt. «Als Erstes schaute ich verdutzt die anderen an, um herauszufinden, ob mich jemand veräppelt», berichtet Tiziana. Dem war aber nicht so.