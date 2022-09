Deutschland : Säugling aus Supermarkt gekidnappt – Polizei jagt Entführerin

Der einmonatige Junge verschwand am Donnerstagabend mitsamt Kinderwagen aus dem Kaufland in Leipzig.

Nach dem Verschwinden eines Säuglings in Leipzig wird weiter nach dem Kind und dessen Entführerin gesucht. Die Polizei spricht nun offiziell von einer Straftat, nachdem dies zunächst ausgeschlossen worden war. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger. Es wurde demnach unter anderem mit Hunden und zahlreichen Polizeikräften nach dem Baby gesucht. Wie die «Bild» schreibt, kann die Polizei derzeit nicht einschätzen, ob der Säugling in Gefahr ist, doch auch die Kriminalpolizei ist zum Einsatzort ausgerückt.

Der rund einen Monat alte Junge war am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Gohlis verschwunden. Nach Angaben der Polizeisprecherin wurde der Kinderwagen mit dem Baby «kurzzeitig» einer der Familie bekannten Frau überlassen, die dann mit dem Säugling verschwand. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Bisher ist demnach keine Lösegeld-Forderung eingegangen.

Den Angaben zufolge waren Polizeikräfte unter anderem auch von Bereitschaftspolizei und Bundespolizei verstärkt bei der Suche im Einsatz. Bereits am Donnerstagabend war eine Hundestaffel eingesetzt worden, die auch am Freitag noch einmal auf die Spur gesetzt werden sollte. Auch Videoaufzeichnungen wurden demnach ausgewertet. Zudem wurden der Polizeisprecherin zufolge öffentliche Anlaufpunkte wie Taxis, Krankenhäuser oder der öffentliche Nahverkehr in die Ermittlungen einbezogen. Ausserdem kündigte die Polizei an, gegen Mittag mit Fotos nach der Entführerin und dem Baby zu suchen.