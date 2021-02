Hat ein Vater aus dem Emmental seinem Sohn beide Beine gebrochen? Mit dieser Frage setzt sich derzeit das Gericht in Burgdorf auseinander. Gemäss der Anklageschrift, wurde das damals sieben Wochen alte Kind misshandelt – die Rede ist von massiver Stumpfer Gewalteinwirkung. Die Ereignisse sollen sich im Februar 2019 zugetragen haben. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, stritt der 28-jährige Vater bei der Verhandlung am Dienstag nicht ab, dass die Knochenbrüche in seiner Obhut passiert seien: «Aber ich habe es bestimmt nicht mit böser Absicht getan.» Einmal sei er aus Versehen auf seinen, am Boden liegenden, Sohn getreten: «Er hat nicht lange geweint und sich schnell wieder beruhigen lassen.» Ein andermal sei ihm das Kind aus den Armen gerutscht und er konnte es an einem Bein auffangen.