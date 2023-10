Säuliamt ZH: Kanton gräbt Land von Familie für Veloweg um – ohne Erlaubnis

Trotzdem fuhren Anfang August die Baumaschinen im Auftrag des Kantons vor. Thomas Maag von der Zürcher Baudirektion sagt, dass ein Fehler unterlaufen sei. «Der zuständige Projektleiter hat sich entschuldigt. Man habe übersehen, dass kein unterschriebener Vertrag vorliege», so Maag.

Die Familie Hurter, wohnhaft im Mettmenstetter Weiler Rossau, versteht die Welt nicht mehr. Anfang Juli erhielt sie einen Brief im Auftrag der Baudirektion des Kantons Zürich, in dem zu vernehmen war, dass Ende Juli Bauarbeiten für einen Rad- und Gehweg auf ihrem Land starten werden. Dem Bau zugestimmt hat die Familie aber nie.

Familie wollte Realersatz und mehr Geld

Kanton fuhr mit Baumaschinen auf

Als sich die Familie beim Kanton meldet, verhängt dieser einen Baustopp. Gegenüber der Tageszeitung sagt Thomas Maag von der Zürcher Baudirektion, dass ein Fehler unterlaufen sei. «Der zuständige Projektleiter hat sich entschuldigt. Man habe übersehen, dass kein unterschriebener Vertrag vorliege», so Maag.

Nach der Entschuldigung fliegt ein neues Angebot vom Kanton ins Hause Hurter. Anstatt 8.50 Franken will der Kanton der Familie neu 9.10 Franken für den Quadratmeter bezahlen. Doch die Hurters wollen nach wie vor nicht unterschreiben.

Der Kanton hält bislang am Projekt fest. Gespräche seien mit den Landeigentümern weiter im Gange, heisst es in der Tageszeitung weiter. Die Arbeiten am Veloweg werden planmässig weitergeführt, jedoch nur ausserhalb des umstrittenen Landes.